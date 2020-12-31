Полицейские Атырау выявили три точки, где незаконно занимались про фейерверков. - 22 декабря около 12.30 перед Драматическим театром имени М. Утемисова, расположенным на улице Махамбета, было установлено, что женщина продала новогодний фейерверк. Также 25 декабря около 22.50 по ул. Тусупкалиева микрорайона Еркинкала был задержан 30-летний житель города, который продавал новогодний фейерверк и рекламировал его в сети "Whats Арр". К тому же, установлено, что 25 декабря перед торговым центром "Раш", расположенным в микрорайоне СМП-136, 23-летняя продала новогодний фейерверк, - отметили в пресс-службе ведомства. Стоит отметить, что теперь торговцем грозит штраф в размере 25 МРП (около 70 тысяч тенге) согласно статьи 196 КоАП РК "Незаконная торговля товарами или иными предметами". К слову, по информации полицейских, продавать пиротехнические изделия можно только при соблюдении всех требований безопасности и наличии обязательного сертификата.