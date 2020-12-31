Кейптаун – портовый город на юго-западе Южно-Африканской Республики, расположенный на Капском полуострове, омываемом водами Атлантического океана.

Незадолго до новогодних праздников корреспонденты "МГ" пообщались с уроженцами нашей области, которые уехали и живут за границей. Таких, конечно, немало. Каждый из них хотел поздравить земляков с Новым годом и рассказать о том, как у них отмечают всеми любимые праздники.Илана Зарипова Илана Зарипова живет и работает в городе Мюнхен в Германии. Здесь, впрочем, как и во всей Европе, главным праздником является Рождество, которое отмечается 25 декабря. - Рождество – главный праздник в Германии. Во всех городах проводятся рождественские ярмарки, где люди встречаются, пьют глинтвейн и покупают подарки. Мы традиционно отмечаем праздник у родителей мужа. 24 декабря вечером свекровь накрывает стол, где главное рождественское блюдо – запеченный гусь с овощами, с тушеной красной капустой (блаукраут), брусничным желе и соусами. А еще много разных печений. Конечно же, атрибут Рождества – елка, украшенная настоящими свечами. Под елку кладутся подарки, которые после ужина все разбирают, - рассказала Илана Зарипова. Если Рождество - семейный праздник, то Новый год принято отмечать в кругу друзей. – Так как здесь мало снега, мы с друзьями едем на Новый год в австрийские Альпы, где катаемся на лыжах и санках и проводим отдых на свежем воздухе, - заключила Илана Зарипова.Виктор КарпинскийВиктор Карпинский (слева) Виктор Карпинский окончил школу в поселке Аксуат Теректинского района в 1974 году. Отучился в Харьковском авиационном училище, и вот уже больше 40 лет он пилот гражданской авиации. Сейчас живет в Краснодаре, и уже много лет работает в Якутске. - Поздравляю всех жителей родного мне города Уральска с Новым годом! Желаю всем здоровья, счастья и успехов! Где бы я не жил и не работал, для меня Новый год - это семейный праздник. Отмечаем его всегда дома с семьей. В молодости, после того как укладывали детей спать, бежали в местный клуб или ДК, в полночь выходили и стреляли из «ракетниц». Здесь (в Якутии – прим. автора) одевались и одеваемся теплее, добежим до клуба и там раздеваемся. На улицах людей почти нет, температура за -50 градусов. Бывало, за ночь встречали Новый год по несколько раз: по Москве, по Уральску, - говорит Виктор Карпинский.Аэлита Александр с супругом и с дочерьми Аэлита Александр живет в Уральске. Пять лет назад вышла замуж за гражданина Южно-Африканской Республики. Вместе с супругом они воспитывают двух дочерей. – Мой муж - католик, вместе мы 11 лет, из них пять лет состоим в официальном браке. Я три раза отмечала Новый год у него на родине, в городе Кейптаун. Для них важным праздником является Рождество, Новый год они тоже отмечают, но уже не так ярко. Отличия колоссальные. Во-первых, это климат, новогодние праздники они отмечают в +35. Во-вторых, это традиции. Каждая семья с раннего утра в Рождество идет в церковь, потом собираются за обеденным столом и стар и млад. В праздничное меню обязательно входит индейка, далее все обмениваются подарками, поздравляют друг друга и желают всего наилучшего, - говорит Аэлита Александр. Сейчас семья живет в Уральске, супруг Аэлиты Ян работает вахтовым методом. Девушка говорит, что в Казахстане тоже стараются отмечать Рождество всей семьей, но и про Новый год не забывают. – Сначала отмечаем Рождество как положено у них, а потом встречаем Новый год как положено у нас. Нашим дочерям Тиане-Шей и Китане-Ива стараемся передать все традиции. В Новый год всем своим землякам хочу пожелать крепкого здоровья, счастья и благополучия, чтобы все неурядицы остались в прошлом году, а в новом оправдались все надежды и ожидания, - заключила Аэлита Александр.Праздничный стол в ЧехииЕлена Пустовскова работает преподавателем музыки в Чехии. Здесь празднование Рождества начинается с 6 декабря. Если наши дети с нетерпением ждут Деда Мороза, то чешским детям подарки и сладости дарит святой Микулаш. - Празднование Рождества в Чехии начинается с 6 декабря, когда святой Микулаш (Николай) в сопровождении черта и ангела ходит по домам и дарит детям сладости и подарки. Если для России и Казахстана более привычен Дед Мороз, то для чешских детей – святой Микулаш, которого они ждут с нетерпением. Но главные подарки взрослые и дети получают на Рождество, которое в Чехии отмечают 3 дня – 25, 26 и 27 декабря. Празднование начинается в сочельник - 24 декабря, когда, дождавшись появления первой звезды, люди садятся за стол. Из рождественских блюд обязательно присутствуют сдобный хлеб «Ваночка» (от чешского «Ваноце» -Рождество) и облатки (тонкие бездрожжевые хлебцы, которые покупают в костелах). Эти облатки, обмакнув в мед, глава семьи раздает всем домашним. Также обязателен на рождественском столе запеченный карп и картофельный салат. Еще чешские хозяйки готовят много видов печенья. Перед праздничным ужином по традиции читается Библия, та часть, где рассказывается о рождении Христа, а после ужина в семейном кругу поются колядки – это и народные, чешские и такие известные рождественские песни как «Святая ночь», - говорит Елена Пустовскова. Подарки обычно кладут под елку. Принято считать, что их приносит младенец Христос (по-чешски Ежешек). В основном это подарки для детей, а взрослые обычно получают подарочные сертификаты в магазины.Ольга Богачук Ольга Богачук работает в ассоциации по защите прав русскоязычных женщин в Италии «U.D.A.R.». Живет в Милане, где с 24 декабря объявлена "красная зона". Это значит, что на Рождество и на Новый год здесь не будут проводиться праздничные мероприятия и гуляния. - Главным праздником итальянцев является Рождество, которое отмечается 25 декабря. Праздник этот семейный, и к нему готовятся заранее – закупают продукты для праздничного стола, пекут рождественские пандоро и панеттоне – что-то в роде кексов или куличей с посыпкой из сахарной пудры и цукатами. Традиционно праздничный стол готовится накануне Рождества, в сочельник, 24 декабря. Присутствуют блюда из рыбы (трески, лосося, угря), анчоусы в масле и в маринаде, протертые и жареные овощи, гренки, брускетта с паштетом, ризотто с морепродуктами, - рассказала Ольга. Если Рождество в Италии считается семейным праздником, то Новый год, который отмечается скромнее, – это праздник в кругу друзей. – Принято на Новый год надевать красное нижнее белье. Что касается того, что в новогоднюю ночь итальянцы выбрасывают из окон мебель, то где-то этой традиции придерживаются, а где-то нет. Главным новогодним угощением в Италии считаются свиные колбаски котекино, которые подают на стол с чечевицей. Колбаски покупаются в магазине в виде полуфабрикатов или же начиняют сами накануне праздника. У гарнира есть своя новогодняя миссия – считается, что тот, кто съел в новогоднюю ночь хотя бы пару ложек чечевицы, весь год будет при деньгах. Но лично я буду готовить на Новый год оливье и что-нибудь из лосося. С 24 декабря в Италии объявлена «красная зона». То есть не будет ни праздничных мероприятий, ни гуляний. Так что Рождество и Новый год мы с дочерью проведем дома. Разве что съездим на городскую площадь и посмотрим главную елку Милана, - заключила Ольга. 68JZcpPHlDM Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.