Кейптаун – портовый город на юго-западе Южно-Африканской Республики, расположенный на Капском полуострове, омываемом водами Атлантического океана.Святой Микулаш вместо Деда Мороза Праздничный стол в Чехии Елена Пустовскова работает преподавателем музыки в Чехии. Здесь празднование Рождества начинается с 6 декабря. Если наши дети с нетерпением ждут Деда Мороза, то чешским детям подарки и сладости дарит святой Микулаш. - Празднование Рождества в Чехии начинается с 6 декабря, когда святой Микулаш (Николай) в сопровождении черта и ангела ходит по домам и дарит детям сладости и подарки. Если для России и Казахстана более привычен Дед Мороз, то для чешских детей – святой Микулаш, которого они ждут с нетерпением. Но главные подарки взрослые и дети получают на Рождество, которое в Чехии отмечают 3 дня – 25, 26 и 27 декабря. Празднование начинается в сочельник - 24 декабря, когда, дождавшись появления первой звезды, люди садятся за стол. Из рождественских блюд обязательно присутствуют сдобный хлеб «Ваночка» (от чешского «Ваноце» -Рождество) и облатки (тонкие бездрожжевые хлебцы, которые покупают в костелах). Эти облатки, обмакнув в мед, глава семьи раздает всем домашним. Также обязателен на рождественском столе запеченный карп и картофельный салат. Еще чешские хозяйки готовят много видов печенья. Перед праздничным ужином по традиции читается Библия, та часть, где рассказывается о рождении Христа, а после ужина в семейном кругу поются колядки – это и народные, чешские и такие известные рождественские песни как «Святая ночь», - говорит Елена Пустовскова. Подарки обычно кладут под елку. Принято считать, что их приносит младенец Христос (по-чешски Ежешек). В основном это подарки для детей, а взрослые обычно получают подарочные сертификаты в магазины. На Новый год надевают красное нижнее белье Ольга Богачук Ольга Богачук работает в ассоциации по защите прав русскоязычных женщин в Италии «U.D.A.R.». Живет в Милане, где с 24 декабря объявлена "красная зона". Это значит, что на Рождество и на Новый год здесь не будут проводиться праздничные мероприятия и гуляния. - Главным праздником итальянцев является Рождество, которое отмечается 25 декабря. Праздник этот семейный, и к нему готовятся заранее – закупают продукты для праздничного стола, пекут рождественские пандоро и панеттоне – что-то в роде кексов или куличей с посыпкой из сахарной пудры и цукатами. Традиционно праздничный стол готовится накануне Рождества, в сочельник, 24 декабря. Присутствуют блюда из рыбы (трески, лосося, угря), анчоусы в масле и в маринаде, протертые и жареные овощи, гренки, брускетта с паштетом, ризотто с морепродуктами, - рассказала Ольга. Если Рождество в Италии считается семейным праздником, то Новый год, который отмечается скромнее, – это праздник в кругу друзей. – Принято на Новый год надевать красное нижнее белье. Что касается того, что в новогоднюю ночь итальянцы выбрасывают из окон мебель, то где-то этой традиции придерживаются, а где-то нет. Главным новогодним угощением в Италии считаются свиные колбаски котекино, которые подают на стол с чечевицей. Колбаски покупаются в магазине в виде полуфабрикатов или же начиняют сами накануне праздника. У гарнира есть своя новогодняя миссия – считается, что тот, кто съел в новогоднюю ночь хотя бы пару ложек чечевицы, весь год будет при деньгах. Но лично я буду готовить на Новый год оливье и что-нибудь из лосося. С 24 декабря в Италии объявлена «красная зона». То есть не будет ни праздничных мероприятий, ни гуляний. Так что Рождество и Новый год мы с дочерью проведем дома. Разве что съездим на городскую площадь и посмотрим главную елку Милана, - заключила Ольга. 68JZcpPHlDM Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
