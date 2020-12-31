По факту гибели рабочих начато расследование, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Тела погибших в Актюбинской области взрывников извлекли из шахты Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, расследование начато по статье 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда", идет следствие, на месте работает специальная комиссия. Как сообщил руководитель ДЧС Актюбинской области Маргулан Аманбаев, взрыв на шахте "Весенняя Аралчинская" в ТОО "Актюбинская медная компания" произошел 30 декабря, сообщение об этом поступило в 21.21. Тела погибших извлекли только утром в 5.30 сегодня, 31 декабря, после вентиляционных работ. Погибшие находились на глубине 1,5 км с горизонта +70 м. Причина гибели рабочих выясняется. Погибшим от 30 до 40 лет, среди них два взрывника, горный мастер и водитель. Внешних повреждений у них не было. Рабочие после смены не уходили домой, просили встречи с членами комиссии, она состоялась, сообщили в ДЧС. По словам Аманбаева, ранее на шахте в медной уже был несчастный случай. Тогда погиб один человек. Как стало известно, компания оказывает семьям погибших помощь. Напомним, трагедия на шахте "Весенняя Аралчинская" произошла ночью 30 декабря. Погибли четыре человека. Тела погибших в Актюбинской области взрывников извлекли из шахты Рабочие шахты после трагедии попросили встречи с комиссией Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фариза ЗАРИП Фото предоставлено пресс-службой ДЧС Актюбинской области  