Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил первый заместитель начальника полиции Атырау Ерлан Бигамбаев, 26 декабря в 23.40 было выявлено, что ресторан Ak's Reserve на улице Жансугурова открыт после 23.00. - В ресторане было около 20 человек. Этот ресторан уже нарушал карантинный режим дважды, - отметил он. - Кроме того, 26 декабря примерно в 23.44 выяснилось, что продуктовый магазин «Жансезим», расположенный в микрорайоне Еркинкала, продолжил работу после 23.00, 27 декабря продуктовый магазин «Гульсезим», расположенный в поселке Жумыскер также был открыт после 23.00. Кроме того, 25 декабря, около 23.10, работал игорный клуб «Лото», расположенный по улице Амандосова. Стоит отметить, что все собранные документы будут отправлены в Санитарно-эпидемиологическое управление города Атырау.