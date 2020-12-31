В области действует ограничение на передвижение населения с 00.00 до 6.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Казахстане с 25 декабря усилят ограничительные меры Иллюстративное фото из архива "МГ" В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО рассказали, что в области действует постановление главного санитарного врача Мухамгали Арыспаева от 9 декабря. Так, согласно постановлению, запрещается проводить массовые мероприятия, корпоративные вечера и детские утренники, также  действует ограничение на передвижения (автомобильное и пешее - прим.автора) населения с 00.00 до 6.00. Иными словами, лично поздравлять родных  с наступившим Новым годом жителям ЗКО разрешено после 6.00 1 января. Под запретом остается работа ночных клубов, кинотеатров, фудкортов, банкетных залов, баров, караоке, компьютерных и игровых клубов, кальянных, букмекерских контор. Согласно постановлению, в будни, в выходные и в праздничные дни разрешена деятельность продовольственных и непродовольственных рынков, торговых центров и домов, объектов общественного питания, салонов красоты, фитнес-центров, спортивно-оздоровительных объектов, тренажерных залов, бань, саун, религиозных объектов и бассейнов. Работа общественного транспорта также разрешена как в будние дни, так и в выходные. - 31 декабря текущего года общественный транспорт будет работать в обычном режиме. С 1 по 4 января 2021 года общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня, то есть если 31 декабря выходят на линию около 320 автобусов, то 1-4 января 200-230 автобусов, - сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральск, отметив, что 31 декабря общественный транспорт будет ездить до 22.00. Рестораны и кафе могут принимать посетителей с 10.00 до 23.00, однако проводить массовые мероприятия, корпоративные вечера и утренники им запрещено. Другими словами, до выхода нового постановления главного санврача рынки, ТРЦ и общественный транспорт могут работать  все дни, включая выходные и праздники. В области будет лишь усилена работа мониторинговых групп по выявлению нарушений ограничений. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  