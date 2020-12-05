Иллюстративное фото из архива "МГ" Каждая зима становится серьёзным испытанием для людей, которые в силу тех или иных обстоятельств не имеют постоянного места жительства. Чтобы согреться, они вынуждены искать укромные места в заброшенных зданиях, колодцах, подвалах и теплотрассах. Нередко это приводит к травмам (ожоги) и даже к гибели бездомных граждан, поэтому атырауские участковые проводят ежедневные рейды. Так, например, 3 декабря во время обхода территории участковые инспекторы выявили 50-летнего уроженца Курмангазинского района, который жил в подвале одного из домов микрорайона СМП-136. Мужчина рассказал, что до такой жизни его довело пристрастие к алкоголю. В итоге его поместили в «Центр для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации». - Однако, как показывает практика, даже после прохождения специального курса реабилитации такие люди не желают жить по общепринятым нормам, а возвращаются к прежнему образу жизни, - констатирует участковый инспектор УПП №10 капитан Коблан Мамитан. В Атырау с начала этого года в Центр ресоциализации помещено около 160 человек.