Как рассказал заместитель начальник управления полиции г.Уральск Нурлан Бисенов, 28 ноября двое мужчин, избив таксиста, угнали его машину марки Chevrolet и скрылись в неизвестном направлении. – В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены подозреваемые, был введен план "Перехват", на место выехало руководство и сотрудники управления полиции. По итогам были задержаны двое жителей Уральска, обоим 21 год, ранее не судимые, они дали признательные показания по разбойному нападению. Автомашина были изъята в городе Атырау, где они планировали ее продать, - рассказал Нурлан Бисенов. Выяснилось, что это не единственное преступление, которое совершили подозреваемые. Так, ранее они угнали автомашину марки ВАЗ-2110, а также совершили около 10 краж из автомобилей. – У подозреваемых изъяты две машины, аккумуляторы, наборы ключей, телефоны. Позже мы установили еще одного соучастника преступления. Им оказался 20-летний молодой человек. Они на протяжении месяца занимались кражами и угонами. В настоящее время двое из них водворены в изолятор временного содержания, начато досудебное расследование по статьям 192 УК РК "Разбойное нападение", 188 УК РК "Кража". Ведется следствие, - отметил Нурлан Бисенов. По словам полицейских, чаще всего угону подвергаются автомашины российского производства, а также иномарки старых моделей. За 11 месяцев в Уральске угнали 87 машин, не раскрытыми остаются четыре факта.