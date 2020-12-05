4 декабря председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Алик Шпекбаев ознакомился с работой центра обслуживания населения, а также с управления информатизации, госуслуг и архивов ЗКО, где располагается офис службы i-komek. Сюда ежедневно поступают от населения около 700 звонков. – В нашей области служба i-komek начала работать с марта 2019 года. Население уже привыкло, и по любым вопросам обращаются именно сюда. Проблемы разные: начиная от уборки снега и заканчивая вопросами по линии правоохранительных органов. 109 - это единый call-центр, куда можно обращаться. Во время пандемии и карантина в сутки к нам поступало более трех тысяч звонков. Люди интересовались вопросами касательно блок-постов, кому и куда можно выезжать. В тот момент мы усилили нашу работу и увеличили количество операторов, - рассказал руководитель ТОО "It-hub ЗКО" Талгат Балтабеков. Стоит отметить, что изначально i-komek формировался как call-центр по коммунальным услугам. Однако во время пандемии появилась необходимость дополнительного информирования граждан. – Наши операторы консультировали граждан по вопросам социальных выплат, продуктово-бытовым наборам, помощи волонтеров, правилам поведения во время карантина, вопросам въезда и выезда за пределы города, области, наличию средств индивидуальной защиты и другие вопросы. Служба единая, работает на всей территории области, все звонки приходят сюда. Обязательно после того, как исполнитель отчитывается по проделанной работе, оператор второй линии перезванивает заказчику услуги, проверяет действительно ли услуга оказана, и только после этого заявка считается закрытой. Кроме этого, мы консультировали людей по вопросам работы оперативного штаба и здравоохранения, - отметил заместитель руководителя управления информатизации государственных услуг и архивов ЗКО Петр Лежников.