Иллюстративное фото с сайта allremont59.ru. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 30 ноября в полицию поступило заявление о происшествии. - 61-летняя местная жительница рассказала, что вечером 19 октября неизвестный путем подбора ключа, проник в сарай расположенный во дворе дома и тайно похитил 30 литровых банок варенья. На следующий день он похитил еще 20 литровых банок варенья. Сотрудники полиции задержали 54-летнего ранее судимого жителя этого же района, который сознался в преступлении. Похищенное изъято. Общий ущерб составил 70 тысяч тенге, - рассказали в полиции. Проводятся следственные действия по ст.188 УК РК «Кража».