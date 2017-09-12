Как сообщили в пресс-службе ДГД Атырауской области, главбух ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов города», используя служебное положение, занималась перечислением денег на счета ТОО «EuroMobile Казахстан» и индивидуального предпринимателя с мая 2015 по январь 2016 года. За полгода общая сумма наворованных денег составила свыше 18 миллионов тенге, размещенных в рамках реализации государственной программы «Термомодернизация». - Приговором суда №2 города Атырау главный бухгалтер признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 189 ч.4 п.2 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» и приговорена 3,5 года лишения свободы. Директор ТОО и предприниматель признаны виновными по той же статье и приговорены к семи годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе ДГД.