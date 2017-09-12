Задолженность АО “Жайыктеплоэнерго” перед поставщиками газа из АО “Казтрансгазаймак” выросла до 231 млн тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как отметили в АО “Жайыктеплоэнерго”, 93 млн тенге из 231 млн - это просроченные платежи за июль. Еще 138 млн тенге потребители не выплатили за август. Коммунальщики задолженность за газ погашают согласно установленному графику. Только в августе было оплачено 135,7 млн тенге. - На подготовку к отопительному сезону мы потратили 369 млн тенге. За счет собственных средств произвели капитальный ремонт 6,9 км и текущий ремонт 1,8 км теплосетей. Осуществлена ревизия всех котельных и теплотрасс, проведены ремонтные работы по двум энергетическим котлам и одному водогрейному, - отметил генеральный директор АО “Жайыктеплоэнерго” Мурат Байменов. В этом году по государственной программе «Нұрлы жол» из Национального фонда было выделено 2,5 млрд тенге на реализацию 9 проектов – это реконструкция водопроводных сетей в Акжайыкском, Бурлинском, Зеленовском и Сырымском районах, а также тепловых сетей в 4 и 5 микрорайонах г. Аксай. В настоящее время на данных объектах ведутся строительно-монтажные работы. - На подготовку объектов коммунального хозяйства, социальной сферы и жилья к отопительному сезону 2017-2018 годов республиканским и местным бюджетом предусмотрено выделить 6,5 млрд. тенге. Потребность социальных объектов в топливе составляет 4,2 тысячи тонн угля и 1 тысяча тонн жидкого топлива. Большая часть этих объемов уже завезены в районы, - заявила руководитель отдела развития коммунального хозяйства управления энергетики и ЖКХ ЗКО Нурбану Сатыбалдиева. Напомним, в начале июля уральцам отключали горячую воду на две недели. Тепловики настроены решительно и решили выставлять на продажуимущество злостных неплательщиков. В конце августа тепловики заявили, что долг перед поставщиками газа снизился в два раза.   Руслан АЛИМОВ