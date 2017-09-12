По словам местной жительницы Раисы УТЕГЕНОВОЙ, одноклассника ее дочери, который живет в районе СМП, а учится в микрорайоне Нурсая, кондуктор отказался впускать в автобус. Школьник попросил довезти его до дома, так как побоялся вновь простоять на остановке. - Мальчик рассказал, что сегодня его не впустили в маршрутку №4, так как он отказался платить за проезд, зная, что школьникам проезд бесплатный. Я так поняла, родители работают, нет возможности возить его, а наши наглые кондукторы маршруток не хотят брать детей без оплаты. Разве школьники в учебное время не могут бесплатно ездить? Почему такое допускается? Почему должны страдать дети? Помогите донести до нужной инстанции, чтобы их наказали и другим повадно не было! - обращается к местным жителям возмущенная женщина. Как сообщили в контакт-центре КГУ "Смарт Атырау" проезд для школьников в учебное время бесплатный, в отношении кондуктора и водителя специалисты КГУ направили письмо на имя директора ТОО "АйсТрансХолдинг" с просьбой наказать нарушителей в административном порядке.