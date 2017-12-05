Об этом стало известно в ходе заседания первого попечительского совета АУНГ. Выделение земли под строительство нового объекта в настоящее время рассматривается акиматом Атырауской области. Новый студенческий городок будет состоять из разных корпусов – спортивного, учебно-технологического, исследовательских лабораторий и жилых корпусов. Планируется, что в кампусе студенты на протяжении всего дня будут заняты учебой и практической деятельностью. Для этого им предоставят все необходимые условия для проживания и образовательного процесса. На территории кампуса также будет открыт центр обслуживания студентов, где, подобно ЦОНам, можно будет получать услуги по принципу одного окна. Напомним, что в настоящее время идет процесс переименования Атырауского института нефти и газа в университет. Для того, чтобы полностью соответствовать новому званию, ректорат учебного заведения намерен модернизировать существующие учебные корпусы, оснастив их новым ультрасовременным оборудованием и построив новые. - Мы хотим, чтобы уровень образования в АУНГ был не хуже образования в российском университете им.Губкина. Для этого мы прикладываем очень много усилий. Новый студенческий кампус поможет нам поднять качество образования и подготовку отечественных кадров в нефте-газовой сфере на более высокий уровень, - рассказал ректор АУНГ Али АБИШЕВ. В свою очередь глава региона Нурлан НОГАЕВ, который был избран председателем попечительского совета вуза, поддержал идею строительства студенческого кампуса, и сообщил, что вопрос выделения земли под студенческий городок в настоящее время находится на рассмотрении. Планируется, что строительство кампуса АУНГ начнется в следующем году. По предварительной информации, его возведут на территории Махамбетского района. Средства на строительство городка у вуза имеются.