По словам директора школы №11 Алмаса МУКАНОВА, на первом этаже здания интерната произошло замыкание в электрощитке. - Была вызвана служба пожаротушения. Электрик отключил подачу электроэнергии. Пожара у нас не было, был только дым, - пояснил Алмас МУКАНОВ. Как сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО, на центральный пульт в 13.51 поступил вызов в школу №11. - Стало известно, что произошло задымление электрического щита. Были привлечены все силы пожаротушения третьего ранга. Нами было эвакуировано 6 работников учреждения и 19 учеников. В школе произошло замыкание электрощита без последующего возгорания, - отметили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО. В настоящее время детям ничего не угрожает.