О новшествах в работе службы "102" рассказали сотрудники Городской станции скорой медицинской помощи в ходе мастер-класса по оказанию первой медпомощи госслужащим. - В атырауских школах, государственных учреждениях, торговых центрах и других местах общественного скопления людей будут установлены общедоступные автоматические дефибрилляторы - умные аппараты, с помощью которых любой человек сможет оказать первую медицинскую помощь при внезапной остановке сердца до приезда скорой помощи, - сообщила главный врач Атырауской городской станции скорой медицинской помощи Гульнафис ТАНБАЕВА. По словам врачей, за последние годы участились случаи сердечно-сосудистых заболеваний, болезней сердца и нервной системы, и все больше жителей обращаются с жалобами на судороги. Для предотвращения случаев летального исхода региональным облздравом вводится новая мера оказания первой медицинской помощи непосредственно в общественных местах. -Помощь пострадавшему должна быть оказана в первые 2-3 минуты. Поэтому дефибриллятор обязан стать общедоступным, - сообщила Гульнафис ТАНБЕВА.