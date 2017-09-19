В августе житель села Тасшагыл сел за руль "КамАЗа" в нетрезвом виде, хотя и не имел соответствующей категории на управление данным видом транспорта. Не справившись с рулевым управлением, он въехал во двор одного дома и снес забор. Пострадавший местный житель написал заявление на нарушителя в районный суд. Дело об административном правонарушении в отношении пьяного водителя грузового автомобиля было рассмотрено Кызылкогинским районным судом. В ходе заседания нарушитель признал свою вину и был признан виновным по ч.6 ст.608 КоАП Республики Казахстан. - Мужчине назначено наказание в виде 20 суток ареста, - сообщили в пресс-службе Кызылкогинского районного суда.