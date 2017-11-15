Об этом ходе брифинга в региональной службе коммуникаций рассказал начальник управления комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Атырауской области Нурлан АХМЕТБАЕВ. Идея проекта заключается в том, чтобы сформировать единую базу административных правонарушений и упростить работу правоохранительных органов. В частности, планируется, что сотрудники местной полицейской службы будут регистрировать административные правонарушения через планшеты. Для этого достаточно будет лишь ввести ИИН нарушителя и заполнить протокол. - Пока же пилотный проект реализуется в г.Кульсары Жылыойского района. Буквально вчера там уже начали оформлять протоколы при помощи планшета. Первое время это будет касаться нарушений ПДД, в скором времени уже все сотрудники МПС будут ходить с планшетами и оформлять штрафы, - рассказал Нурлан АХМЕТБАЕВ. По словам спикера, в Жылыойском районе планируется закупить еще 10 планшетов для экипажей ДПС, всего по региону на средства из местного бюджета будет приобретено 830 планшетов и принтеров на общую сумму 130 миллионов тенге. Проект уже утвержден на уровне областного акимата и маслихата.