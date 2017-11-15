Маршрут №12 следует из поселка Подстепное Теректинского района и практически через весь город доезжает до департамента внутренних дел. Каждый день на линию выезжали 15 автобусов, интервал составлял 10 минут. По этой причине от пассажиров часто поступали жалобы на то, что автобус переполнен. Тогда перевозчиком было принято решение добавить еще пять автобусов и сократить интервал до 7 минут, именно это и не понравилось водителям автобусов. - Мы ездили каждые 10 минут, конечно, ломались, но все равно справлялись, людей забирали. С выходом дополнительных автобусов работать стало неудобно, нам приходится быстрее ездить, при этом пассажиров стало меньше и наши поездки не оправдываются. Сейчас мы зарабатываем 20000 тенге в день, из них на топливо уходит 10-12 тысяч, кондуктору платим 3000 тенге, водителю - 8000 тенге, а мы - хозяева - получается вообще без ничего остаемся. Плюс на ремонт деньги нужны, сами знаете, что запчасти дорогие, - рассказал бастующий, отказавшийся назвать свое имя. На встречу с бастующими приехал заместитель директора автопарка «ОралАвтоТранс», к которому относится маршрут, и представители отдела пассажирского транспорта, которые заявили, что забастовка несанкционированная, и все вопросы можно было бы решить в кабинете за столом. - В понедельник было собрание, мы их (водителей - прим. автора) вызывали, они слушали и никто не возмущался, а сегодняшняя акция несанкционированная. Они все наемный транспорт, все хотят побольше заработать, видимо, им не хватает. Но судя по жалобам пассажиров, наоборот, транспорта не хватает, - говорит заместитель директора "Орал Авто Транс" Алексей ОСАДЧУК. Позже руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог заявил, что водители, устроившие забастовку, временно отстранены от работы. - Наша основная обязанность - это возить людей. Если мы с пассажиропотоком не справляемся, естественно, должны поставить дополнительные автобусы. Нам главное - пассажиров возить, а не то, чтобы водители больше заработали, их позиция полностью противоречит человеческим качествам и закону, мы со своей стороны примем меры, - сообщил руководитель отдела ПТ и АД г. Уральск Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ Также в отделе пассажирского транспорта сообщили, что в ближайшее время перевозчики заменят старые "ПАЗы" на автобусы большей вместимости.