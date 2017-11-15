Иллюстративное фото с сайта Yakutia.info 19-летняя Данара КАЙПОВА повесилась после того, как узнала, что у ее мужа уже есть жена и двое детей. Напомним, что семья девушки ожидала вестей со стороны родственников жениха о назначении даты свадьбы, когда им сообщили шокирующую новость. -В последний раз я разговаривала с дочкой четвертого ноября. Она мне сказала: «Мама, домой гости пришли. Я занята, не могу говорить, потом тебе перезвоню» и положила трубку. Дочка нам ничего не рассказывала. Говорила только, что «муж и его родители хорошие». А мы и верили. Теперь мы узнаем, что у этого парня была жена и двое детей. Он ничего не сказал нашей дочери. Данара наложила на себя руки после того, как узнала об этом. Она повесилась, - рассказала мама погибшей девушки Инжу. Как выяснилось, у мамы Данары Инжу пятеро детей - три дочери и два сына. Одну дочь женщина потеряла в 2007 году - 12-летняя девочка утонула. Спустя 10 лет Инжу снова теряет дочь - 19-летнюю Данару. - Я родила пятерых детей - три дочери и два сына. В 2007 году моя 12-летняя дочь упала в воду и утонула. Спустя ровно десять лет я хороню вторую дочь. Я хочу наказать виновного в смерти моей Данары по всей строгости закона. Но для этого мне нужна помощь хорошего адвоката, - со слезами на глазах говорит Инжу. Дядя погибшей девушки Алтай, который привез ее тело домой, сообщил, что полицейские возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РК - " Доведение лица до самоубийства или до покушение на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства". Судебно-медицинскую экспертизу сделали в Атырау, однако ее результаты будут известны только через несколько недель. Отметим, что погибшая девушка Данара родом из поселка Айтеке би Теренсайского района Актюбинской области. Девушка училась на третьем курсе в сельскохозяйственном колледже в Актобе.