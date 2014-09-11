Иллюстративное фото с сайта www.riakchr.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Об этом стало известно на очередной сессии областного маслихата. Напомним, что возведение концертного зала на 1200 мест стоимостью 3,8 млрд тенге было начато четыре года назад. Инициатором выступил бывший аким области, ныне находящийся в розыске Бергей РЫСКАЛИЕВ. Два года назад выяснилось, что почти 70% возведенного строения износилось. Есть опасения, что строение может в любой момент разрушиться. Это подтвердила и повторная экспертиза. Для полного завершения этого проекта требуется еще около 6 млрд тенге. По словам акима области Бактыкожи ИЗМУХАМБЕТОВА, таких средств бюджет не выделит. Проще снести уже возведенное строение, а на его фундаменте построить новое здание. - Предлагаю на его месте построить детский сад или другой социальный объект, - сказал народным избранникам аким Атырауской области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ.