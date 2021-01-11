Вечером 10 января произошло отключение двух генераторов ВЛ-220 кВ АО «КЕГОК» Л-254-Уральск-Индер, Л-201-Атырау-Индер и 2 генератора ТОО «Karabatan Utility Solutions».

По словам директора филиала "Западные межсистемные электрические сети" АО «КЕGОС» Константина Чернохаева, сработала автоматика частотной разгрузки, что привило к отключению потребителей АО «АтырауЖарык», в частности, в Жылыойском, Индерском, Кызылкогинском, Махамбетском, Курмангазинском, Макатском районах и в левобережной части города Атырау.

– Сейчас в оперативном порядке проводятся работы по восстановлению частоты в энергосистеме, - сообщили в областном акимате.

Иллюстративное фото из архива "МГ"