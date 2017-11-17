Иллюстративное фото с сайта gazeta.ru По данным Атырауского областного СПИД-центра, по сравнению с показателями прошлого года в регионе наблюдает рост числа ВИЧ-инфицированных людей. Если за аналогичный период 2016 года в области на учете состояло 19 граждан Казахстана и 4 иностранца, в этом году вирусом иммунодефицита человека заразились 23 казахстанца и двое иностранных граждан. - Из числа граждан РК, 70% заразившихся относятся к возрастной группе 20-39 лет, 74% из них - работающее население. При этом 87% людей заразились ВИЧ половым путем, - сообщили представители СПИД-центра. Отметим, что в Атырау в преддверии 1 декабря - Дня борьбы со СПИДом - объявлен месячник. В рамках его проведения с 10 ноября по 10 декабря в области пройдут различные мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции в учебных заведениях, в общественном транспорте и общественных местах.