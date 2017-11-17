Иллюстративное фото из архива "МГ" Уголовное дело против актюбинского прокурора Есентура Кадырова возбудили после того, как один из подсудимых сообщил о его покровительстве. Расследование попало в поле зрения Генеральной прокуратуры. Есентур Кадыров решил пойти ва-банк и передал в Генпрокуратуру взятку 13 млн тенге через знакомого прокурора. Он добивался, чтобы департамент внутренних расследований Генпрокуратуры снял контроль за уголовным делом, возбуждённым в отношении него. Сразу же после передачи денег мужчину задержали. Гособвинитель просил судью поддержать ходатайство о мере пресечения под стражей. По его словам, прокурор может помешать объективному расследованию дела. В свою очередь, Есентур Кадыров просил не отправлять его в СИЗО. "Я не представляю опасности для общества. Я за то, чтобы следствие шло объективно и полноценно. С моей стороны не предпринимаются действия по созданию препятствий и волокиты следствию", – сказал Есентур Кадыров. На последних словах своей просьбы прокурор даже не выдержал и заплакал, но сердце судьи Алимы Адиловой не растопили эти слёзы. Она санкционировала меру пресечения в виде содержания под стражей. Прокурор проведёт в следственном изоляторе два месяца. Неудачная попытка избежать ответственности за содеянное может стоить ему лишения свободы до пяти лет.