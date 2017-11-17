Сегодня, 17 ноября, в Уральске проходят антитеррористические учения. С раннего утра была перекрыта улица Азербайджанская в поселке Зачаганск. Автотранспорт пускали по параллельным улицам, а пешеходам, чтобы пройти к остановке, пришлось обходить режимное учреждение. Напомним, в областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом сообщили о том, что 17 ноября с 08.00 до 15.00 на территории г.Уральск и п.Зачаганск будут проводиться плановые антитеррористические учения. Во время проведения учебного мероприятия будут вводиться кратковременные ограничения на передвижение автотранспорта и населения в районе железнодорожного вокзала, а также ул.Азербайджанской и Пятимарской в п.Зачаганск.