По данным МВД РК, сотрудничество с Грузией началось в феврале 2026 года с официального визита министра МВД Гелы Геладзе. Позже по запросу казахстанских коллег там задержали пять человек, которые находились в международном розыске. Четверо из задержанных разыскивали за мошенничество, ещё одного за незаконный оборот наркотиков.

В Батуми задержан 37-летний казахстанец, который в период с 2014 по 2020 год в Алматы создал финансовую пирамиду под прикрытием коммерческой организации. Жертвами этой схемы стал 1 451 человек, а общий ущерб составил более 10,4 миллиарда тенге.