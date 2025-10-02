Если в 2024 году на одну вакансию приходилось 6,5 соискателя, то в 2025 году — 5,9.

HeadHunter (онлайн-платформа по поиску работы и подбору персонала-прим.автора). Ко Дню учителя команда подготовила обзор рынка труда в сфере образования за период с января по середину сентября 2025 года. Среди соискателей в этом году отмечено небольшое снижение активности. Количество размещённых резюме уменьшилось на 1,4% по сравнению с 2024 годом. При этом ожидаемая зарплата выросла с 247 453 до 250 377 тенге, то есть на 1,2%.

Большая часть резюме приходится на Алматы — 34,1% от общего числа, здесь наблюдается рост на 3%. В Астане доля составила 28,5% и осталась на уровне прошлого года. В Шымкенте доля снизилась до 7,5%, что на 16% меньше, чем годом ранее. В Караганде резюме стало меньше на 7% (3% от общего числа), в Актобе на 8% (2,9%), в Атырау на 6% (2,4%). В Актау активность, наоборот, выросла на 2% (2,1%). В Таразе доля составила 2% (минус 5%). В Павлодаре и Уральске показатели близки: по 1,9% от общего числа, при этом в Павлодаре снижение составило 1%, а в Уральске — 3%. Работодатели, напротив, стали активнее. Количество вакансий выросло на 7,7% по сравнению с прошлым годом. При этом предлагаемая зарплата поднялась с 240 622 до 250 877 тенге, что выше на 4,3%.

Больше всего вакансий публикуется в Алматы — 42,8% от общего числа, здесь прирост составил 7%. В Астане доля равна 33,8% с ростом на 15%. В Шымкенте показатель снизился на 3% и составил 4,1%. В Караганде вакансий стало немного больше (+1%, 3,1%), в Атырау рост составил 5% (2,5%), в Павлодаре — 9% (1,6%), а в Таразе зафиксирован самый высокий прирост — 34% при доле 1,1%. В Уральске доля вакансий составила 1,1%, прирост 1%. В Актобе и Актау, напротив, работодатели стали публиковать меньше вакансий: –8% (2,1%) и –19% (1,4%) соответственно.

Конкуренция на рынке труда снизилась. Если в 2024 году на одну вакансию приходилось 6,5 соискателя, то в 2025 году — 5,9. Это указывает на умеренный уровень конкуренции: у работодателей есть достаточный выбор кандидатов, а у соискателей сохраняется интерес к профессии. В целом спрос на квалифицированных педагогов остаётся высоким, а рынок труда показывает стабильность с небольшими позитивными изменениями.

Напомним, с 2023 года День учителя в Казахстане отмечается 5 октября. В этот день в регионах страны пройдут торжественные мероприятия в честь педагогов. Ранее в ведомстве рассказали о правилах дарения цветов педагогам. В 2025 году к празднику стартовал челлендж «Скажи спасибо учителю».



