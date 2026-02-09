В 2026 году в корпорации «Казахмыс» начинается реализация обновленной стратегии в области промышленной безопасности и охраны труда. О ключевых подходах и приоритетах было сообщено в ходе рабочих встреч руководства с трудовыми коллективами.



Новая стратегия направлена на системное усиление управления безопасностью, развитие цифровых решений и формирование персональной ответственности на всех уровнях, от руководителей до рабочих. В ее основе – снижение производственных рисков, развитие культуры безопасного поведения, повышение информированности работников и внедрение современных стандартов промышленной безопасности.



Ключевой принцип – безусловный приоритет жизни и здоровья человека. В компании подчеркивают, что любые производственные задачи не могут быть важнее безопасности жизни и здоровья. Каждый работник имеет право остановить работы при выявлении угрозы для себя, коллег или оборудования.



Отдельное внимание уделяется вопросам прозрачности. Обновленная стратегия предусматривает ужесточение ответственности руководителей производственных объектов за сокрытие несчастных случаев, вплоть до дисциплинарных мер и расторжения трудового договора. Эти меры направлены на снижение административного давления, формирование открытой среды и своевременное выявление рисков.



В Казахмысе отмечают, что устойчивое снижение травматизма возможно только при совместной, последовательной и системной работе всех участников производственного процесса. Реализация обновленной стратегии промышленной безопасности рассматривается как неотъемлемая часть устойчивого развития компании и ее ответственности перед работниками и регионами присутствия.