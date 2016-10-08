В конкурсе принимали участия дети сотрудников прокуратуры города и области. Идеей мероприятия являлось продвижение общенациональной патриотической идеи и ценностей «Мангiлik Ел». -Конкурс приурочен ко дню 25летия независимости Казахстана и проводится в первый раз, но теперь будет проходить ежегодно. Основной целью мероприятия является развитие нравственных, культурных и семейных ценностей, чувства патриотизма. -сообщила старший помощник прокурора области по защите прав несовершеннолетних Алмагуль ИСМАГУЛОВА. На конкурсе дети показывали танцевальные и песенные номера ,игру на домбре, дудке и фортепьяно. Это ученики различных школ города и области. -Моя дочь Инна уже второй год ходит на спортивные танцы. Она учится в школе №17,ей 9 лет. Дочь давно увлекается данным видом спорта. Занятия проходят в танцевальной студии «Таис» ,под руководством Анжелики Жарлыгасовой. Мы с удовольствием приняли участие в этом конкурсе и пришли поддержать дочь всей семьей.- поделилась впечатлениями Елена СТАРКОВА ,одна из родителей участниц конкурса. Хорошую игру на фортепьяно показала Аяна Урынгалиева. -Аяна учится во втором классе средне-образовательной школы-гимназии эстетического направления. Фортепьяно занимается второй год .Кроме того дочь увлекается рисованием. Нам доставило большое удовольствие участие в этом конкурсе. Мы вместе с женой и детьми прекрасно провели время. – сказал прокурор первого управления западно казахстанской областной прокуратуры Серик УРЫНГАЛИЕВ. - Мне очень понравились выступления всех детишек. Много талантов собралось на сцене филармонии. Было конечно волнительно, в конкурсе принимала участие моя дочь, - Алина СТАРКОВА. Ей девять лет, второй год она занимается танцами под руководством Анжелики ЖАРЫЛГАСОВОЙ. Очень радостно, что есть такая возможность принять участие в конкурсе, - говорит мама участницы конкурса,- Елена СТАРКОВА.