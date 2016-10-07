Очередная акция «Народный юрист» пройдет 15 октября в Уральске. IMG_8536 Как стало известно, акцию проводит департамент юстиции совместно с нотариальной палатой ЗКО. Юридическую консультацию для населения совершенно бесплатно проведут адвокаты, нотариусы и юристы государственных органов 15 октября с 10.00 до 14.00. Акция пройдет в здании "Нүр Отана" (остановка "Облисполком").