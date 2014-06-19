Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». 1 copy Во дворе СОШ №7 свалены груды шифера, строительного мусора и балок. Как рассказали нам строители, все они относятся к подрядчику ТОО «Азия Тех Строй», которая выиграла конкурс на ремонт школы. 2 copy Это вестибюль школы. Как видно на фото, строители принялись за ремонт всерьёз - поснимали все оконные рамы и содрали со стен и колон штукатурку. Директор СОШ №7 Виктор ПРОТАСОВ рассказал корреспондентам «МГ», что школу будут ремонтировать полностью - от начала и до конца, дабы все 1700 учащихся могли получать знания в комфортных условиях. 3 copy А это старые батареи, собранные со всей школы, по всей видимости, рабочие намерены сделать капитальный ремонт систем отопления и водоснабжения. 4 copy Школьники, придя осенью на первый звонок, вряд ли узнают свою столовую. Сейчас там замешивают бетон для заливания полов. По словам директора, деньги на ремонт школы выделили частично из городского бюджета, частично из республиканского. 5 copy Заливка цементной стяжки в одном из кабинетов. 6 copy Школьный двор - выброшенные парты, рояли, груды песка и строительного мусора. Все это напоминает сцену из дешевого фильма ужасов. Родителей учеников начальных классов просили взять парты домой на лето, поскольку их некуда складывать, однако не у всех получилось приютить школьную утварь и до окончания ремонта в помещениях парты определили в спортзал. 7 copy Строители размешивают раствор для побелки стен - все это происходит в холле второго этажа. Начался ремонт 1 июня, а закончить его планируют до 10 августа.  