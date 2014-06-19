В Актобе с начала текущего года 4 человека, сообщившие в органы финансовой полиции о фактах коррупционных правонарушений, получили денежное вознаграждение на общую сумм 444,5 тысяч тенге.  Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДБЭКП по Актюбинской области. 92 600 тенге получил мужчина, сообщивший в органы финансовой полиции о том, что двое специалистов горСЭС требуют с него 20 тысяч тенге за выдачу санэпидзаключения на склад для продуктов питания. Одна из них была задержана с поличным при передаче денег. Позже суд признал женщин виновными в получении взятки и назначил 5 лет ограничения свободы каждой. 129 640 тенге, то есть сумма равная 70 МРП, выплачена актюбинцу, сообщившему в финпол о судоисполнителе, который получил  взятку в 200 тысяч тенге от жительницы Темирского района. Женщина хотела уменьшить сумму алиментов, выплачиваемых ее сожителем на содержание ребенка от бывшей супруги. План не удался. Темирский районный суд приговорил судоисполнителя к 3 годам лишения свободы. Напомним, правила  поощрения лиц, сообщивших о коррупции, были утверждены правительством Казахстана в августе 2012 года. За весь 2013 год в Актобе семеро информаторов финпола получили около 750 тысяч тенге.