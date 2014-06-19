Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на территориальную инспекцию минсельхоза РК. sarancha - На химическую обработку территории области от саранчи выделено 102 млн 227 тыс тенге. На эту сумму будет проведена обработка 133 гектаров земли. Еще 23,2 млн тенге выделено из областного бюджета, - сказал руководитель областной территориальной инспекции министерства сельского хозяйства РК Абат ЖАНГАЛИЕВ. Стоит отметить, что в прошлом году в Атырауской области было обработано меньшая территория - около 100 тысяч гектар. В основном, уничтожению подлежит азиатская саранча и итальянский прус. По данным инспекции на сегодняшний день обработано около 95% намеченной территории. Уничтожение вредителей идет как с воздуха, так и с земли. С воздуха вредителей атакуют четыре дельтаплана с ядовитыми химикатами, принадлежащие ТОО «Казавиа». На земле эту работу проводит областной филиал РГП «Фитосанитария». На помощь им привлекли технику из ЗКО, от компании «Фитекс-М». Ультрамалообъемные распылители монтируются на «Ниву» и проводится обработка территорий, где запрещены полеты дельтапланов. Кстати, в  ЗКО необходимая площадь обработки гораздо больше – более 660 тысяч гектар. Из республиканского бюджета на эти работы выделено 150 млн тенге. В целом по Казахстану эта сумма составляет 2,9 млрд тенге.