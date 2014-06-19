Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу акима города. Сегодня Аким Атырауской области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ представил депутатам городского маслихата нового акима. Им стал 50-летний Нурлыбек ОЖАЕВ. До этого он занимал должность акима Исатайского района Атырауской области. Нурлыбек ОЖАЕВ окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт. Занимал различные должности в государственных органах. В том числе руководил акиматами районов, занимал должность руководителя акима Атырау. Работал в иностранной нефтяной компании. Уже бывший аким Атырау Серик АЙДАРБЕКОВ, по данным пресс-службы, будет работать в администрации президента. Он занимал должность акима Атырау с 20 августа 2012 года.