Проверить самостоятельно его содержимое сотрудники ТРЦ не решились. На место были вызваны сотрудники департамента по ЧС. После того, как из здания торгового центра были эвакуированы 5300 человек, специалисты осмотрели содержимое пакета. Выяснилось, что в нем лежали обычные продукты питания. Настороженное отношение сотрудников ТРЦ к бесхозным предметам объяснить не сложно: с 2013 года и по сей день этот объект телефонные лжетеррористы «минировали» 5 раз.