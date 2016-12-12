Столбики термометра опустились до отметки -25 градусов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта delate.info Иллюстративное фото с сайта delate.info Как стало известно, сегодня, 12 декабря, из-за резкого понижения температуры воздуха занятия отменены для учащихся 1-4 классы первой смены уральских школ. Стоит отметить, что сейчас столбики термометров показывают -25 градусов.