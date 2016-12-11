Также вблизи стадиона "Динамо" открыт елочный базар. - Елки к нам привозят из российского Ульяновска. Цены относительно невысокие: от двух до трех тысяч тенге за живую ель. В принципе, стоимость не поменялась, такая же как и в прошлом году. Сезон торговли открыт с 10 декабря, - сообщил продавец елок Василий.