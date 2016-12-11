Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, специализированный административный суд города Уральска за 11 месяцев нынешнего года рассмотрел 1 005 административных дел в отношении лиц, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения. Суд установил, что все эти лица в состоянии опьянения управляли транспортными средствами, представляя угрозу безопасности дорожного движения. Правонарушители привлечены к административной ответственности по статье 608 КоАП, из них в отношении 93 лиц применено административное взыскание в виде ареста, 912 лиц лишены права управления транспортными средствами сроком от 3-х до 10 лет,- сообщили в пресс-службе суда ЗКО.