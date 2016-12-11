Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, 2 декабря 2016 года ДВД ЗКО началось досудебное расследование по статье 99 "Убийство" УК РК по факту обнаружения жителя села Шалгай Зеленовского района Яковенко В.С. с признаками насильственной смерти. - 7 декабря 2016 года в средствах массовой информации опубликован ряд статей по данному факту, в которых жителем села Шалгай Бобыревым Л.А. были раскрыты обстоятельства обнаружения потерпевшего, которые не подлежали разглашению. В связи с этим начато досудебное расследование по статье 423 УК РК, - пояснили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. В соответствии с этой статьей за разглашения данных досудебного производства предусмотрено уголовное наказание в виде штрафа в размере до 2 000 МРП либо исправительных работ в том же размере, ограничения свободы на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на тот же срок. Напомним, 2 декабря Яковенко В.С. не вышел на работу. Тело обнаружил двоюродный брат в его доме. 4 декабря его похоронили в поселке.