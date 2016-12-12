Жители Уральска жалуются на переполненные автобусы в час пик

В редакцию МГ обратились жители города с жалобой на то, что в час пик просто невозможно уехать из центра в поселок Селекционный. koAUxQdnswo Свою жалобу уральцы подкрепили видео, на котором видно, что многие пассажиры просто не смогли даже зайти в автобус №7. - Я простоял более 30 минут на остановке, для того, чтобы просто попасть в автобус. Как жителям города бороться с такими насущными проблемами, не понятно. А ведь множество людей ездят с маленькими детьми, а на улице долго не выстоять в такие морозы, - заявил возмущенный житель города Павел. Видео было снято еще 7 декабря около 18.00 часов. Кристина КОБИНА