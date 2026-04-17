В Актобе прошёл областной экофестиваль "Таза Қазақстан – Таза болашақ".

В его рамках учащиеся школ области представили свои проекты и идеи по сохранению окружающей среды.

Масштабное мероприятие прошло на базе средней школы № 80, построенной в рамках национального проекта "Келешек мектептері", и стало яркой площадкой для продвижения экологических ценностей среди подрастающего поколения.

Глава региона Асхат Шахаров, принявший участие в экофестивале, отметил важность формирования экологической культуры с раннего возраста и подчеркнул, что подобные инициативы способствуют воспитанию ответственного отношения к природе.

Аким также напомнил, что два года назад по инициативе Главы государства был запущен общенациональный проект "Таза Қазақстан". Сегодня эта инициатива получила широкую поддержку по всей стране и активно реализуется в Актюбинской области.

– Акция "Таза Қазақстан" направлена на решение актуальных экологических проблем: очистку территорий, озеленение и формирование экологической культуры. Важно понимать, что чистота начинается с каждого из нас и должна стать частью повседневной жизни. Представленные на фестивале проекты демонстрируют высокий уровень подготовки и искреннюю заинтересованность участников. Такие инициативы, как "Жасыл балабақша", "Жасыл мектеп", "Жасыл колледж", показывают, что экологическое воспитание уже становится важной частью системы образования. Особенно радует активность молодёжи. Ваши идеи и проекты свидетельствуют о формировании ответственного, неравнодушного поколения, которое думает о будущем своей страны, - сказал аким.

В рамках программы экофестиваля гости смогли ознакомиться с рядом значимых проектов. Были представлены инициативы детских садов, школ и колледжей, демонстрирующие преемственность экологического воспитания на всех уровнях образования. Особый интерес вызвали выставка экопроектов и экспозиция молодых художников ЭКО-ART, где через творчество поднимались актуальные экологические темы.

Ярким моментом мероприятия стал флешмоб на тему "Зеленый мир, рожденный из солнечного света", объединивший участников общей идеей сохранения природы и устойчивого будущего. В ходе флешмоба был исполнен гимн, посвящённый акции "Таза Қазақстан".

Также глава региона вместе с учащимися, ветеранами сферы образования и депутатами маслихатов посадил саженцы во дворе школы № 80.

Напомним, в регионе активно реализуется проект "Школьное лесничество", инициированный акимом области. В его рамках школьники высаживают саженцы и ухаживают за ними, участвуя в практическом экологическом воспитании и формируя бережное отношение к природе с раннего возраста. Стоит отметить, что экологическое воспитание начинается уже в детских садах области, где детей с ранних лет учат ответственности за окружающую среду.