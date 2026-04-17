Рассказываем о простых подручных средствах, которые помогут избавиться от налипших волос, катышков и шерсти домашних животных без ручной чистки.

Шерсть домашних животных и мелкие катышки могут испортить вид даже новой одежды, а обычная стирка часто лишь усугубляет проблему, разгоняя мусор по всей ткани. Чтобы вещи выходили из барабана идеально чистыми, достаточно добавить в него несколько простых предметов, которые найдутся в каждом доме.

Проверенные лайфхаки для барабана

Самый доступный способ собрать лишний ворс - обычная влажная салфетка. Положите пару штук вместе с вещами: во время вращения они сработают как магнит, притягивая к себе волоски и нитки. Важно использовать плотные салфетки, которые не порвутся в процессе отжима.

Для борьбы с катышками отлично подходит губка для мытья посуды. Поместите новую губку в машину - её абразивная сторона мягко "причешет" ткань, собирая мелкий сор, который обычно остается в волокнах.

Специальные гаджеты и домашние средства

Если в доме есть питомцы, стоит обзавестись теннисными мячиками или специальными резиновыми шариками для стирки. Они создают дополнительное механическое воздействие, выбивая шерсть из структуры ткани, и не дают вещам сбиваться в комки.

Для дезинфекции и смягчения воды опытные хозяйки добавляют обычный уксус. Достаточно половины стакана в отсек для полоскания: кислота разрушает статическое электричество, из-за которого шерсть "прилипает" к одежде, и мусор легче смывается водой в фильтр.

Защита стиральной машины

Не забывайте, что весь собранный ворс в итоге оказывается в фильтре сливного насоса. Чтобы техника не вышла из строя, проверяйте и чистите фильтр хотя бы раз в месяц - это продлит жизнь вашей машине и сохранит качество стирки.