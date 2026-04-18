С начала 2026 года в Западно-Казахстанской области полицейские выявили 4 уголовных и 234 административных правонарушения в сфере охраны природы. Об этом сообщили в департаменте полиции ЗКО.
Так, большая часть нарушений связана с охотой и рыбалкой:
165 фактов - нарушение правил охоты;
69 фактов - нарушение правил рыбалки.
Кроме того, уголовные дела возбуждались по фактам незаконной добычи природных ресурсов, браконьерства, незаконного оборота редких животных, а также по случаям присвоения или сбыта имущества, полученного преступным путём.
В рамках акции "Таза Қазақстан" в регионе выявлено 25 812 нарушений. Среди них:
незаконная торговля в неустановленных местах - 2 050 случаев;
загрязнение общественных мест - 11 040 случаев;
нарушение правил благоустройства, повреждение инфраструктуры и зелёных насаждений - 12 722 случая.
В Уральске в 2025 году установили 50 контейнерных площадок с видеонаблюдением. Также выявлено 183 стихийные свалки, из которых 147 уже ликвидированы.
В полиции отмечают, что рейды по охране природы проводятся на постоянной основе совместно с другими государственными органами.