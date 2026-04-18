Эта мера должна помочь с выявлением нарушителей.

С начала 2026 года в Западно-Казахстанской области полицейские выявили 4 уголовных и 234 административных правонарушения в сфере охраны природы. Об этом сообщили в департаменте полиции ЗКО.

Так, большая часть нарушений связана с охотой и рыбалкой:

165 фактов - нарушение правил охоты;

69 фактов - нарушение правил рыбалки.

Кроме того, уголовные дела возбуждались по фактам незаконной добычи природных ресурсов, браконьерства, незаконного оборота редких животных, а также по случаям присвоения или сбыта имущества, полученного преступным путём.

В рамках акции "Таза Қазақстан" в регионе выявлено 25 812 нарушений. Среди них:

незаконная торговля в неустановленных местах - 2 050 случаев;

загрязнение общественных мест - 11 040 случаев;

нарушение правил благоустройства, повреждение инфраструктуры и зелёных насаждений - 12 722 случая.

В Уральске в 2025 году установили 50 контейнерных площадок с видеонаблюдением. Также выявлено 183 стихийные свалки, из которых 147 уже ликвидированы.

В полиции отмечают, что рейды по охране природы проводятся на постоянной основе совместно с другими государственными органами.