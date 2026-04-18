Операцию провели сотрудники полиции совместно с ДКНБ и прокуратурой региона.

Задержание проводили полицейские ЗКО вместе с сотрудниками КНБ и прокуратуры.

По данным Polisia.kz, схема работала длительное время и была замаскирована под легальный фармацевтический бизнес. Через подконтрольные каналы распространялись препараты с психоактивным эффектом, вызывающие зависимость и состояние одурманивания. Речь идет о так называемой "аптечной наркомании", которая целенаправленно распространялась среди молодежи.

Основными потребителями были молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Среди них были ранее судимые и состоящие на учете, а так же и те, кто впервые оказался вовлечен в употребление.

В ходе масштабных оперативно-следственных мероприятий преступную схему удалось полностью пресечь. Из незаконного оборота изъяты крупные партии лекарств, наркотические вещества, боеприпасы и крупные суммы денег. Кроме того, выявлены факты незаконного культивирования запрещенных веществ.

Всего установлены 11 подозреваемых. Шесть ключевых участников группы взяты под стражу. По предварительной информации, общий оборот преступной деятельности достигал около одного миллиарда тенге.

Также арестовано имущество, предположительно приобретенное на незаконные доходы, в том числе недвижимость и дорогостоящие автомобили.

Как отмечают в полиции, ликвидация этой схемы позволила не только нанести серьезный удар по теневому наркорынку региона, но и предотвратить дальнейшее вовлечение молодежи в употребление психоактивных веществ.

Правоохранители напоминают: любые попытки незаконного оборота подобных препаратов будут жестко пресекаться. Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия не разглашается.