Казахстан поддерживает расширение Совета Безопасности ООН. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарной сессии Международного форума Астана.

— Основные структуры ООН, особенно Совет Безопасности, со временем практически не изменились. Этот разрыв между институциональной структурой, которая была создана 80 лет назад, и современными реалиями подрывает доверие к ООН и ее эффективность. Критические решения, затрагивающие миллиарды людей, не должны приниматься лишь несколькими странами. Поэтому Казахстан поддерживает расширение Совета Безопасности ООН, включая более широкое региональное представительство, — сказал Токаев.

По мнению президента Казахстана, структурная реформа Совета Безопасности необходима, чтобы ООН оставалась актуальной и по-настоящему отражала реальный мир.

— Крупные державы должны подтвердить свою приверженность делу сохранения мира и безопасности, а также ключевому принципу уважения территориальной целостности всех стран. Все мы должны твердо придерживаться Устава ООН, избегая предвзятых и избирательных подходов к его основным принципам. Только так мы сможем восстановить доверие к авторитету Организации Объединенных Наций, — подчеркнул он.

По словам Токаева, средние державы должны быть привержены справедливому и инклюзивному глобальному порядку, который требует переоценки подходов.

— Соответственно, средние державы, возможно, должны принять на себя большую ответственность, — указал он.

Глава государства также заявил о планах создания новаторской пилотной зоны CryptoCity.

— Мы добились значительного прогресса в цифровой трансформации, что отражает наше стремление стать евразийским IT-хабом. Мы уделяем особое внимание искусственному интеллекту. Наша цель – стать академическим и инновационным хабом, в котором будет действовать ряд филиалов иностранных университетов и налажено партнерство в области исследований и разработок. Казахстан запускает самый мощный суперкомпьютер, который уже доставлен в страну, — сказал президент. — Кроме того, мы планируем создать новаторскую пилотную зону CryptoCity, в которой криптовалюты можно будет использовать для покупки товаров, услуг и для других целей.

По словам Токаева, за последние несколько лет Казахстан провел глубокие экономические и институциональные реформы и намерен построить более диверсифицированную, инклюзивную и ориентированную на будущее экономику, рост которой обеспечит не только стабильность, но и справедливость.

Президент отметил, что текущая мировая ситуация продолжает меняться, растет протекционизм, тогда как мультилатерализм дает сбои.

— На фоне этой неопределенности стоит четкая задача сохранить налаженное сотрудничество и восстановить его в случае, если оно было нарушено. Казахстан рассматривает современный турбулентный мир через призму конструктивного взаимодействия. В нашей внешней политике мы опираемся на приоритет диалога над разделением, а также на уважение суверенных прав. Недопустимы националистическая гордыня и игнорирование исторических и культурных традиций народов. В то же время необходимо уважать право всех национальных меньшинств говорить на своих языках и развивать свои культуры. Поэтому мы в Казахстане решительно отстаиваем принцип «Единство в многообразии, — подчеркнул он.

Токаев также сообщил, что Казахстан отказался от унаследованного ядерного арсенала во имя мира.

— Сегодня девять государств обладают совокупным арсеналом из более чем 13 тысяч ядерных боеголовок. Эксперты предупреждают, что риск их применения возрастает, и это может произойти из-за просчета, случайности или эскалации. Последствия даже одного взрыва могут привести к пагубным последствиям. Ученые считают, что помимо непосредственных разрушений, это может спровоцировать глобальную климатическую катастрофу и привести к гибели урожая. Мы знаем, что это означает. Казахстан до сих пор сталкивается с историческими последствиями произведенных на его территории 450 ядерных испытаний. Во имя мира мы отказались от унаследованного ядерного арсенала. Сегодня мы продолжаем выступать за нераспространение ядерного и биологического оружия, — отметил он.

Международный форум Астана

В казахстанской столице начал свою работу Международный форум Астана (AIF) с участием Касым-Жомарта Токаева.

Форум проходит под темой «Соединяя умы, формируя будущее» (Connecting minds, shaping the future) и направлен на укрепление международного сотрудничества в условиях глобальных изменений, с фокусом на экономику, климат и межгосударственные отношения.

В мероприятии принимают участие главы государств и правительств, руководители международных организаций и крупнейших компаний, политические деятели и представители экспертных кругов.

На форум зарегистрировано более 7000 участников. Среди них более 160 спикеров из стран Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки, представляющих ведущие международные организации, такие как ООН, ФАО, МОМ и ВОИС. В течение двух дней они совместно с отраслевыми экспертами рассмотрят модели межгосударственного сотрудничества и перспективы формирования новых глобальных партнерств.

В качестве спикеров на форуме выступят президент Руанды Поль Кагаме и председатель глобального института зеленого роста Пан Ги Мун.

Основные направления форума: внешняя политика и международная безопасность, энергетика и изменение климата, экономика и финансы.

В программе более 40 панельных сессий, неформальных дискуссий и других внепрограммных мероприятий.