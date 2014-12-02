"Газель" перевернулась возле Дома инвалидов в 19.30, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам очевидцев, «Газель» ехала из поселка Мичурино в сторону ул. Шолохова. На повороте водитель не справился с рулевым управлением, наехал на знак "Парковка", затем на столб и машина перевернулась. По словам матери водителя Любови МУХУТДИНОВОЙ, во время случившегося пассажиров в "Газели" на момент аварии не было. Водитель от каких-либо комментариев отказался, сказав лишь, что все произошло из-за того, что он задумался. Медет МЕДРЕСОВ Фото автора