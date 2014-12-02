Автомобиль марки "БМВ" двигался по улице Пугачева в сторону налогового управления. В салоне автомобиля, кроме водителя, находились трое молодых людей. По словам водителя, он просто не заметил идущего пешехода. - Скорость у меня была около 40 км/ч, - рассказал водитель "БМВ" Виталий. - Машина ехала с ближним светом, ничего не видно было толком. Я заметил идущего уже в последний момент, не успел среагировать и сбил его. То, что скорость была небольшая, видно по тормозному пути. Как рассказал один из пассажиров, во время ДТП навстречу им проехала какая-то машина, и их ослепило фарами. Пострадавшим пешеходом оказался сотрудник полиции, он был в форме. На место ДТП сразу же приехала машина скорой помощи. По словам врача, у потерпевшего есть переломы, состояние средней тяжести. Его госпитализировали в областную больницу. На месте происшествия работают сотрудники УАП ДВД ЗКО.