Жители Северного Казахстана в массовом порядке скупают российскую валюту и едут в соседнюю страну за покупками. Причем скупают не только движимое, но и недвижимое имущество, технику, машины, стройматериалы и мебель. А самые экономные даже закупают впрок продукты, передает телеканал КТК. Иллюстративное фото с сайта toyotacorolla.ru Иллюстративное фото с сайта toyotacorolla.ru По словам местного жителя Юрия Аубакирова, продав квартиру в Петропавловске, можно купить точно такую же в российском Омске: "За те же самые цены, что у нас, я продам квартиру, за ту же самую цену я куплю в Омске в связи с падением рубля. Это вложение, сохранение капитала". Начиная с января этого года российский рубль упал в цене больше чем на 30 процентов. Настолько же по отношению к тенге подешевели и российские товары. Этим то и воспользовались предприимчивые граждане. "Купили машину, вот и приехали, очень довольны остались. Да, низкие очень даже, деньги сэкономили на этом, на покупке машины", - призналась Гульнара Мадиева. По данным экспертов, спрос на рубли в Казахстане растет пятый месяц. За год его продажи выросли более чем вдвое, причем во всех регионах, кроме юга республики. На западе страны рубль теперь покупают в пять раз больше обычного. То и дело в местных обменниках скапливаются очереди, рубли постоянно заканчиваются. Подобная ситуация с российской валютой складывалась 15 лет назад. Тогда рубль по отношению к тенге упал с 13 почти до 3, но ненадолго. При этом есть и обратная сторона медали. В самом Петропавловске теперь все продают, а никто не покупает. Авторынок и рынок недвижимости почти стоит. Тем временем, российская валюта продолжает дешеветь. 2 декабря доллар на торгах побил очередной исторический рекорд, подскочив до 54 рублей. Евро повысился до 67 рублей.