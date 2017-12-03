Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральск, в рамках программы «Оптимизация общественного транспорта» с 4 декабря будут ликвидированы маршруты: №11, №19, №41 и №47. - Также с 4 декабря будут изменены схемы движения маршрутов №6, №37 и №45. Теперь маршрут №6 будет следовать из микрорайона Балауса до остановки «Пластик» по улице Штыбы, маршрут №37 из 6 микрорайона до железнодорожного вокзала, маршрут №45 от остановки "Поликлиника №5" до ДВД ЗКО, - рассказали в отделе пассажирского транспорта. - Также в связи с открытием «Центра обслуживания населения» в здании технопарка по улице Чагано-Набережная изменятся маршруты движения маршрутов №6, №12 и 30д.