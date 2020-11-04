Новое постановление главного санврача Уральска вышло сегодня, 4 ноября, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" В постановлении главного государственного санитарного врача  г.Уральск Мадениета Танауова от 22 октября были внесены изменения и дополнения. Так, с 7 ноября будет ограничено передвижение автотранспорта с 23.00 до 06.00, за исключением автотранспорта скорой помощи, аварийных служб, специальных органов, организаций, отвечающих за жизнеобеспечение города Уральск (коммунальных служб). Также ездить ночью разрешили людям, работающим в ночных сменах предприятий/организаций (при предъявлении подтверждающих справок с места работы) и гражданам на личном автотранспорте в случаях крайней необходимости (выезд в медицинское учреждение по экстренному случаю, в аптеки в целях приобретения лекарственных препаратов и медицинских изделий). К слову, физическим и юридическим лицам в случае необходимости передвижения на автотранспорте после 23.00 и до 06.00 по иным уважительным причинам, необходимо зарегистрироваться на сайте «http://www.STOPCOVID.KZ.»по уведомительному характеру либо оставить заявку по номеру телефона 109. Стоит отметить, что настоящее постановление вступает в законную силу с 7 ноября этого года. Напомним, о необходимости введения запрета движения автотранспорта после 23.00 сказал аким ЗКО Гали Искалиев 26 октября во время заседания оперативного штаба по нераспространению COVID-19.