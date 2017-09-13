Екатерина Мансурова По данному факту было заведено уголовное дело по статье 99 УК РК - «Убийство». Между тем, в редакцию «МГ» обратилась Екатерина МАНСУРОВА, которая рассказала, что проходит по данному делу подозреваемой, однако она утверждает, что не убивала пожилых людей. По словам Екатерины МАНСУРОВОЙ, в марте 2016 года к ним домой пришел старший сын погибших Татьяны и Раниля КАНЕЕВЫХ и предложил ее матери ухаживать за стариками. - Их сын был одноклассником моей мамы и хорошо знал нашу семью. Ухаживать за стариками согласилась я. Приходила к Канеевым два раза в неделю, получала пенсию, убиралась, платила за коммунальные услуги. У нас были доверительные отношения. За год я к ним очень привыкла, они стали для меня как родные. 89-летняя Татьяна КАНЕЕВА в силу возраста была забывчивой. Иногда даже могла забыть, что выдавала мне зарплату. Но я всегда была честна и не обманывала их, - рассказала Екатерина. Женщина отметила, что однажды пожилых людей уже грабили. - В декабре 2016 года мне позвонила бабушка Таня и рассказала, что у них пропали деньги. Тогда она сообщила мне, что к ним приходили два парня, которые представились медперсоналом, а потом они не могли найти свои сбережения и все документы, которые всегда лежали в одном месте. Я вызвала полицию, но сотрудники заявление не приняли, потому что бабушка половину не помнила и путалась в показаниях, - пояснила Екатерина. – Мне пришлось восстанавливать все документы старикам. После этого случая сыновья Канеевых решили, что я буду копить на карточке некоторую сумму денег с пенсии и документы будут находиться только у меня. Последний раз помощница видела пенсионеров за три дня до трагедии - 14 апреля 2017 года. - 17 апреля утром раздался звонок на телефон. Моя кума мне сообщила, что в доме стариков разбито окно. Я сразу побежала к ним. Дверь в доме была закрыта изнутри. Я залезла в окно и увидела, как на полу лежит дедушка Раниль КАНЕЕВ и рядом его жена. Там очень сильно пахло газом. Я тронула старика за руку, она была холодная. Тут я поняла, что они мертвы и подумала, что угорели угарным газом. У меня началась истерика, я плакала, не могла сообразить, что делать. Позвонила своей маме. Она пришла и вызвала газовую службу, скорую и милицию. В тот же день я дала показания как свидетель, - сквозь слезы говорит Екатерина. По словам женщины, она помимо того, что ухаживала за стариками, еще работала продавцом в продуктовом магазине. И вот спустя несколько дней сотрудники полиции пришли в магазин и задержали ее как подозреваемую. - Вот тут начался настоящий ад. Теперь я понимаю, когда кто-то говорит, что половина сидящих в тюрьме - это невиновные. Меня начали допрашивать, заставляли подписывать какие-то документы. Допросы длились бесконечно. Меня заводили в кабинет, где окружали по десять сотрудников ДВД ЗКО, более того, не представляясь,они кричали на меня, что я убийца, ругались матом, угрожали. Заставляли долгое время то сидеть, то стоять смирно. Все было как в тумане, я просто плакала от страха, не знала, что делать и готова была подписать все, лишь бы только увидеть своих детей. Следом вели в другой кабинет, где я просто могла молча сидеть по полчаса, а сотрудники сочувствовали мне, говоря, как мои трое детей окажутся в детском доме после того, как меня посадят. В камеру, где я находилась, подсадили двух девушек, которые якобы тоже сидят за убийство. И даже они уговаривали меня написать признательные показания. Учили меня, как нужно вести себя на зоне. И ночами твердили, что меня все равно осудят. На третий день одна из девушек все-таки довела меня до критического состояния. Под ее диктовку я написала все, что она мне говорила, - с ужасом вспоминает Екатерина. Женщина утверждает, что ее заставили написать "признательную" записку, что якобы она в тот вечер пришла к старикам домой, выбила ногой стекло и залезла к ним в дом. - Сначала пнула ногой старика, потом старушку, убила их. Затем я украла деньги, около 400 тысяч тенге. На мой вопрос, как я смогу отдать деньги и где мне их взять, мне ответили, напиши, что тебе захотелось по нужде и ты их в этот момент выронила, а ворачиваться за ними побоялась, - именно так, по словам женщины, ее заставили написать. Женщина рассказала, что чуть позже ей был предоставлен платный адвокат и она решила написать отказ от своих слов. - Когда меня отпустили домой, мои дети плакали. 8-летний сын обнял и сказал, что никогда не отпустит. Мне стыдно даже говорить, что меня подозревают в двойном убийстве. Что мне делать?! Уже даже нашли лжесвидетеля. Ну почему все так не справедливо? Мне ничего не нужно в этой жизни, кроме моих детей и моей мамы, - рыдая говорит Екатерина. - Пусть оставят меня в покое. В пресс-службе ДВД ЗКО не смогли прокомментировать данную ситуацию, попросив прислать официальный запрос. Редакция "МГ" направила официальный запрос в полицию.